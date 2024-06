La Volpe tunde a Faitelson y le recuerda críticas del pasado

“Bueno, esto está cocinado Layún ¿Dónde cenamos esta noche? ¿Qué reservaste?”, preguntó Faitelson, a lo que el exjugador del América respondió: “Tu dijiste que nos iba a llevar a uno muy bueno. Yo te iba a llevar a otro restaurante, pero tú me dijiste ‘tengo uno espectacular y quiero ir ahí’”.

Faitelson quiso bromear con el exfutbolista, insinuando que el lugar que él sugería era muy costoso. “Pero acorde a nuestro viáticos, no a los viáticos del futbolista del América”, comentó David.

“David, pero ya tienes mucho dinero ¿Sabes por qué me da risa lo que dice él? Porque se cree que la gente no sabe que, después de tantas veces que criticó a Televisa, mataba a Televisa y se cree que la gente no sabe que se vino a Televisa…no vino por chupetines, por unos caramelos vino...¡Se vino por la plata!”, fueron las duras palabras de La Volpe