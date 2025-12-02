Video Copa América 2028 se jugaría en Concacaf con Estados Unidos y México

La Concacaf y la Conmebol están en pláticas para que la Copa América 2028 se realice en Estados Unidos con la presencia de selecciones de Concacaf como el USMNT y México.

Fuentes a The Athletic reportaron las negociaciones en busca de que la Copa América se realice por segunda vez consecutiva en Estados Unidos tras la edición del 2024.

La Copa América 2028 se celebraría el mismo verano que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que arrancan el 14 de julio. Para evitar el cruce de fechas, se prevé que la Copa América se juegue antes.

La Copa América 2024 se realizó con 10 equipos de Conmebol y seis de Concacaf con Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica de representantes.

Sería la tercera ocasión en la historia que la Copa América se dispute en Estados Unidos, pues también se jugó ahí en 2016.

De cerrarse el acuerdo, Estados Unidos sería sede de tres de las últimas cinco ediciones de la Copa América en el lapso entre 2016 y 2028. Solo las ediciones de 2019 y 2021 se organizaron en Sudamérica, en Brasil.