El jugador brasileño "juega lateralmente no construyendo un ataque prometedor, el árbitro permite que el juego continúe tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego ya que el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor que son las tres acciones por las cuales se debería detener el juego y reanudar con un bote a tierra", explica una voz en off en la reproducción.