"Siempre que me he sentado con Duilio se habla de la confianza en el proceso, en mi persona, sabemos que el futbol es de resultados, me han apoyado en todas las decisiones, esta es una no muy común, no pienso en qué va a pasar si pierdo, sino en tratar de prepararme de la mejor manera, tenemos poco tiempo, todas las selecciones lo tienen, estoy tranquilo, convencido de que vamos a mostrar una buena cara".

"A lo mejor viene (Javier Aguirre) y también sigo aquí, no sabemos. No pienso en eso, no saldría de mi casa, no saldría de mi cama, estoy aquí, agradecido por la oportunidad. En México ha pasado muchas veces, estamos condicionados con eso, pero en muchos equipos del mundo no pasa eso. Dan el espaldarazo y siguen. Yo tomo todas las decisiones, han salido notas de que me obligan, a mí nunca me han obligado ni forzado".