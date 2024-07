Faitelson reveló que sostuvo una charla con Denis Te Klose, presidente del Feyenoord, donde miita Santi Giménez, y las noticias no fueron alentadoras para el joven delantero del Tri.

"La Copa América devaluó a Santi Giménez. Ayer hablé con el presidente del Feyenoord, Denis Te Kloese, me dijo que tenían ofertas (por Santi) y que ahora no tienen nada", sentenció y criticó tanto la postura de la Federación Mexicana de Fútbol tras la eliminación como el falso cambio generacional.

"Nos dijeron que empoderaron jugadores, ¿a quién? ¿A Chino Huerta, a Santi? El Cotorro no jugó, Bryan García no jugó, ¿empoderar a quién?

"Me parece una burla, la FMF no tiene la capacidad de entender que el aficionado mexicano está dolido, mucha gente enardecida porque querían ver a su equipo pasar a la siguiente ronda y salen con un boletín sobre 'empoderar jugadores', que tengan un poquito de vergüenza, no es la reacción inmediata".