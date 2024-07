"Todos hablan que no tenemos los grandes jugadores, que no hay jugadores en Europa. En unas palabras que decía Menotti, él no llamaba a los de afuera porque no había la gran diferencia, si yo veo afuera que hay un ¡uff!, que venga, pero si no hay afuera esa gran diferencia, llama a los de acá, como yo en el microciclo".