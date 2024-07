Néstor compartió sus impresiones sobre el cambio generacional que se lleva a cabo en el Tri y aseguró que no existe tal como se quiere hacer creer al no tener realmente jugadores jóvenes.

"Le dejamos que con 'jóvenes' (Jaime Lozano), yo veo jugadores de promedio de edad 26, 27 años, no hay cambio generacional, los más importantes ya tienen sus 26, 27 años. Vi gran responsabilidad de los jugadores, compromiso, pero falta de calidad. No vi gran capacidad de la selección, sí los vi comprometidos, pero jugadas limpias, de talento, triangulaciones, no vi nada que me llamara la atención