Thomas Christiansen cree que el penal a favor de México debió ser revisado por el VAR

“Era difícil, había mucha gente por delante en la imagen, la grabación nuestra también es lejos verlo, pero estas eliminatorias con VAR a Panamá no nos han regalado nada, pero esto no cambia nada, tenemos tres partidos por delante. Un árbitro mundialista de México en una transmisión dijo que no era penal, pero no nos podemos lamentar”, indicó en la conferencia de prensa.