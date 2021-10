"Muy especial, lo he platicado con mi familia, no lo hemos hablado al cien, pero creo que estamos enfocados en lo que viene, que es Jamaica, Panamá y Costa Rica, pero ya está en la cabeza, lo importante que va a ser, ellos me dijeron que ya son americanos y ya tienen su playera de Estados Unidos, obviamente va a ser un momento especial, un sueño hecho realidad.