Ricardo Pepi señala que creció como admirador de Raúl Jiménez

El nacido en El Paso, Texas, recibió llamados del conjunto mexicano, no obstante, explicó que "Hasta el momento he tomado la mejor decisión, la Federación de Estados Unidos siempre ha estado ahí para apoyarme, desde que tenía 13 o 14 años, me han dado las oportunidades de estar donde estoy ahorita y sí, es la mejor decisión que pude tomar".