'Tata' Martino confía en recuperarse pronto y que Jiménez y 'Chucky' retomen su nivel

"Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina, me operaron en septiembre, luego en febrero, tiene una parte en que consiste en ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar, mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado a subir a un avión, por eso dirigir contra Estados Unidos dirigí, no pude ir a Honduras y mañana si Dios quiere puedo estar con El Salvador, los motivos son a la imposibilidad de estar en un avión por eso no subo a un avión desde los primeros días de enero", dijo en la conferencia previa al enfrentamiento con La Selecta.