Alexis Vega se siente inspirado por referentes 'europeos' del Tri

“Creo que desde los Juegos Olímpicos me sentía muy tranquilo conmigo mismo, con Chivas, después tuve lesiones en el tobillo, pero estamos de regreso, trabajé muy bien con los fisios, me siento muy contento por iniciar, no se nos dieron los resultados como queríamos, pero siempre tratando de marcar la diferencia", comentó Vega en exclusiva para TUDN.