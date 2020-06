Se pospone el inicio de la Concacaf League 2020

Debido a que la pandemia del coronavirus todavía no ha sido controlada en algunos países, la Concacaf decidió aplazar el inicio de la Concacaf League 2020 , programada para el próximo 28 de julio.

En esa competencia participan equipos de Centroamérica , Caribe y uno de Canadá. La posposición se debe a que no se pudieron definir los equipos participantes del Caribe al no terminar su campeonato de clubes.

La justa fue suspendida en marzo pasado debido a la pandemia del coronavirus y quedó en veremos los partidos de vuelta entre Tigres vs. New York City FC y América vs. Atlanta United.