Tiago Volpi se defiende y aclara que no insultó a la afición del Toluca

"En el calentamiento, haabía una niña en esa zona que me habiá pedido los guantes, le había pedido que se los regalaría, después de lo que pasó, voy caminando al vestidor, y me acuerdo de la niña de los guantes, voy a las gradas, me había quitado los guantes, los regalo y me voy al vestidor, no hubo discusión ni insulto, no voy a permitir que hablen cosas que no son verdad, soy autocrítico y la acepto deportivamente y en el ámbito personal, si he tenido una actitud incorrecta, pero esto es falso".