Diego Lainez ¡Se vuelven a encontrar! Miazga y Lainez se encaran en Concachampions El jugador de Cincinnati y el de Tigres hacen recordar aquella escena del 2018, en donde se encontraron en un México ante Estados Unidos.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Miazga vs. Lainez otra vez! Así fue la 'bronca' en la Concachampions

En el partido de Concacaf Champions Cup, entre Tigres ante Cincinnati FC, cuando el cuadro Universitario dominaba al de la MLS se encontaron en la cancha Matt Miazga y Diego Lainez, haciendo recordar aquella escena en partido de selecciones.

En el 2018, en el partido amistoso entre Estados Unidos en contra de México, se 'conocieron' el futbolista de las barras y las estrellas y el mexicano, tras una serie de gritos Miazga se burló de la estatura de Lainez, lo que provocó una serie de empujones entre ambos. La imagen dio la vuelta en las redes sociales.

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En el estadio Universitario en una disputa por el balón Miazga, quien entró de cambio, tomó del cuello a Lainez y lo empujó. El jugador de la MLS fue amonestado por la agresión al minuto 65.

Diego no contestó la agresión, aunque sí fue pintado de amarillo minutos más adelante.

La escena de Miazga y Lainez en aquel partido entre selecciones fue recordada por ambas aficiones. El futbolista estadounidense mide 1,93 metros, por 1,67 del mexicano. La diferencia de estaturas salta a la vista, situación que el jugador de las barras y las estrellas aprovechó para burlarse.