Nicolás Larcamón acepta que LAFC fue superior a Cruz Azul en el juego en Los Ángeles
El técnico de la Máquina también confía en que las condiciones cambiaran en el partido de vuelta en el Cuauhtémoc.
Cruz Azul cayó en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup a manos de LAFC, duelo en el que el marcador terminó 3-0 a favor de los de Negro y Oro.
Tras el juego, Nicolás Larcamón hizo un análisis del juego en el que aseguró que fueron superados, además de que no lograron concretar en los minutos que dominaron a su rival.
"Enfrentamos a un gran rival que fue contundente, y jugó muy bien el partido, un partido que nosotros claramente no gestionamos bien lo que había qué hacer, lastimosamente los primeros minutos donde nos sentimos en dominio y que estábamos protagonizando de una manera más favorable, nos hizo correr y hacer todo más cerrado, las transiciones fueron definitivas, fueron cuatro remates al arco, se pagó muy caro cada error".
Sobre las ausencias que tiene el cuadro de la Máquina, Larcamón señaló que tenía equipo suficiente para hacer un buen planteamiento, pero reiteró la falta de contundencia.
"A ver, la baja es obviamente de algunos casos importantes, pero en líneas generales, lo de hoy era suficiente para hacer otro tipo de partido, un equipo aprovechó cada situación y nosotros lamentablemente ese dominio territorial y de derrota no lo transferimos en situaciones de peligro, no gestionamos bien la situación, había qué estar en un planteamiento más eficiente, lo que nos confunde son esos primeros minutos de sensación de dominio territorial y te abres ante un equipo que explota bien esa fase del juego".
Por último, el estratega de Cruz Azul confía que en el partido de vuelta tendrá un panorama diferente para poder darle vuelta al marcador y buscar avanzar en el torneo de Concacaf.
“Ahora, pensando en la vuelta, bien sabemos lo que son este tipo de partidos en México. En un estadio como el Cuauhtémoc, que conozco muy bien, será un recinto pesado, duro para muchos de estos jugadores, confiamos en que el desarrollo tendrá otro matiz y claramente vamos a tener que hacer un partido perfecto para revertir la serie”.