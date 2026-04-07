LAFC vs. Cruz Azul ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup
La escuadra de Los Angeles busca sacar ventaja en casa, pero la Máquina quiere regresar a México con el triunfo.
Video ¡LAFC está goleando 3-0 a Cruz Azul con doblete de David Martínez!
El conjunto de Los Ángeles recibe a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en el estadio BMO.
Las acciones del partido
Hugo Lloris sacó una de peligro de la Máquina
Video ¡Increíble! La acción de Hugo Lloris que evita el primer gol de Cruz Azul
Balonazo de Jeremy Márquez que revienta al contrario
Video ¡El balonazo de Jeremy Márquez que casi noquea a Mathieu Choinière!
¡Gol de LAFC! Son Heung-Min aparece y empuja el esférico
Video ¡Son Heung-Min le clava un golazo a Cruz Azul en Concachampions!
¡Cae el 2-0 de LAFC! David Martínez se llevó a Erik Lira para la anotación
Video ¡LAFC le está ganando 2-0 a Cruz Azul con este golazo de David Martínez!
La joya de jugada que hizo Denis Bouanga sobre Erik Lira
Video ¡El túnel de Denis Bouanga a Erik Lira que levanta a todo el estadio en Concachampions!
¡3-0 LAFC! Doblet de David Martínez que se llevó a toda la defensa
Video ¡LAFC está goleando 3-0 a Cruz Azul con doblete de David Martínez!