    Cruz Azul

    LAFC vs. Cruz Azul ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup

    La escuadra de Los Angeles busca sacar ventaja en casa, pero la Máquina quiere regresar a México con el triunfo.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡LAFC está goleando 3-0 a Cruz Azul con doblete de David Martínez!

    El conjunto de Los Ángeles recibe a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en el estadio BMO.

    Las acciones del partido

    PUBLICIDAD

    Hugo Lloris sacó una de peligro de la Máquina

    Video ¡Increíble! La acción de Hugo Lloris que evita el primer gol de Cruz Azul

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Resumen | Nashville SC vs. América: Partido cerrado que termina en empate
    6:00

    Resumen | Nashville SC vs. América: Partido cerrado que termina en empate

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva el América! La contra del Nashville termina en la tribuna
    1:37

    ¡Se salva el América! La contra del Nashville termina en la tribuna

    Concacaf Champions Cup
    ¡EN VIVO! LAFC vs. Cruz Azul de la Concacaf Champions Cup
    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva el Nashville! Violante dispara a las manos de Brian Schwake
    1:21

    ¡Se salva el Nashville! Violante dispara a las manos de Brian Schwake

    Concacaf Champions Cup
    ¿Penal para el Nashville? El árbitro deja correr la jugada y no se marca nada
    1:18

    ¿Penal para el Nashville? El árbitro deja correr la jugada y no se marca nada

    Concacaf Champions Cup
    Alineaciones confirmadas de Los Angeles FC vs. Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Alineaciones confirmadas de Los Angeles FC vs. Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Esta es la alineación de Cruz Azul para enfrentar a Los Angeles FC
    1:15

    Esta es la alineación de Cruz Azul para enfrentar a Los Angeles FC

    Concacaf Champions Cup
    ¿Era roja? Entrada criminal al Chiquito Sánchez que termina solo en amarilla
    1:16

    ¿Era roja? Entrada criminal al Chiquito Sánchez que termina solo en amarilla

    Concacaf Champions Cup
    Cruz Azul y otros clubes con problemas de visado en Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Cruz Azul y otros clubes con problemas de visado en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se salva el Nashville! Veiga asiste a Zendejas pero el arquero evita el 0-1
    1:17

    ¡Se salva el Nashville! Veiga asiste a Zendejas pero el arquero evita el 0-1

    Concacaf Champions Cup

    Balonazo de Jeremy Márquez que revienta al contrario

    Video ¡El balonazo de Jeremy Márquez que casi noquea a Mathieu Choinière!

    ¡Gol de LAFC! Son Heung-Min aparece y empuja el esférico

    Video ¡Son Heung-Min le clava un golazo a Cruz Azul en Concachampions!

    ¡Cae el 2-0 de LAFC! David Martínez se llevó a Erik Lira para la anotación

    Video ¡LAFC le está ganando 2-0 a Cruz Azul con este golazo de David Martínez!

    La joya de jugada que hizo Denis Bouanga sobre Erik Lira

    Video ¡El túnel de Denis Bouanga a Erik Lira que levanta a todo el estadio en Concachampions!

    ¡3-0 LAFC! Doblet de David Martínez que se llevó a toda la defensa

    Video ¡LAFC está goleando 3-0 a Cruz Azul con doblete de David Martínez!
    Relacionados:
    Cruz AzulLAFC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Un hombre por semana
    El candidato honesto
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX