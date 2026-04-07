Cruz Azul LAFC vs. Cruz Azul ¡EN VIVO! Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup La escuadra de Los Angeles busca sacar ventaja en casa, pero la Máquina quiere regresar a México con el triunfo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡LAFC está goleando 3-0 a Cruz Azul con doblete de David Martínez!

El conjunto de Los Ángeles recibe a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, juego que se disputará en el estadio BMO.

Las acciones del partido

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Hugo Lloris sacó una de peligro de la Máquina

Video ¡Increíble! La acción de Hugo Lloris que evita el primer gol de Cruz Azul

Balonazo de Jeremy Márquez que revienta al contrario

Video ¡El balonazo de Jeremy Márquez que casi noquea a Mathieu Choinière!

¡Gol de LAFC! Son Heung-Min aparece y empuja el esférico

Video ¡Son Heung-Min le clava un golazo a Cruz Azul en Concachampions!

¡Cae el 2-0 de LAFC! David Martínez se llevó a Erik Lira para la anotación

Video ¡LAFC le está ganando 2-0 a Cruz Azul con este golazo de David Martínez!

La joya de jugada que hizo Denis Bouanga sobre Erik Lira

Video ¡El túnel de Denis Bouanga a Erik Lira que levanta a todo el estadio en Concachampions!

¡3-0 LAFC! Doblet de David Martínez que se llevó a toda la defensa