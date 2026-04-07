    Cruz Azul

    Alineaciones confirmadas de Los Angeles FC vs. Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup

    Larcamón decidió mandar este once para el partido de ida, mientras que los de la MLS van con un gran cuadro.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Esta es la alineación de Cruz Azul para enfrentar a Los Angeles FC

    Cruz Azul se enfrenta como visitante a Los Angeles FC en el juego de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Para este partido, Nicolás Larcamón no contará con Christian Ebere, baja obligada por problemas de visado, que cada vez son más comunes en el torneo de la confederación.

    Pese a esto, La Máquina presenta un cuadro más que competitivo en el que destacan futbolistas como Erik Lira quien va de inicio tras haber jugado solo algunos minutos en la Liga MX, así como Paradela o el Toro Fernández.

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    En tanto que Los Angeles FC van en serio ante el equipo mexicano, pues todos sus titulares estarán disponibles para este encuentro, destacando la presencia de Heung Min Son, el delantero surcoreano que promete ser un dolor de cabeza para el equipo mexicano.

    También están en este juego Hugo Lloris, así como el delantero Denis Bouanga, por lo que será una prueba difícil para el equipo mexicano.

    Alineación Los Angeles FC:

    • Lloris
    • Segura
    • Nkosi
    • Porteous
    • Palencia
    • Delgado
    • Tillman
    • Martínez
    • Choiniere
    • Bouanga
    • Heung Min Son

    Alineación Cruz Azul:

    • Mier
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    • Rodarte
    • Ditta
    • García
    • Lira
    • Campos
    • Paradela
    • Rodríguez
    • Márquez
    • Palavecino
    • Fernández
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