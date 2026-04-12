Marcel Ruíz Marcel Ruiz realizará viaje con Toluca a Los Angeles para el partido ante LA Galaxy Los Diablos buscan sellar la serie de Cuartos de Final de Concacaf ante el Galaxy.

Video Marcel Ruiz viajará a Los Angeles con Toluca para partido de Concacaf

El cuadro de Toluca recibió una buena noticia de cara al partido de Vuelta de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup que disputará a media semana ante LA Galaxy.

Durante la previa del juego de los Diablos Rojos ante San Luis, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX en el Nemesio Diez, Francisco Arredondo adelantó que Marcel Ruiz viajará con el plantel de Toluca a la ciudad de Los Ángeles.

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El progreso positivo que ha mostrado Marcel Ruiz en su lesión de rodilla ya le permite realizar algunos ejercicios de integración con sus compañeros y como adelantó TUDN a inicios de semana, el futbolista mexicano podría regresar el próximo sábado 18 de abril ante América.

SELECCIÓN MEXICANA QUIERE VER A MARCEL RUIZ EN COMPETENCIA

Pese al viaje que realizará Marcel Ruiz a Los Ángeles con todo el equipo de Toluca, su presencia no quiere decir que el mediocampista tendrá minutos para la vuelta ante Galaxy, solo se trata de una dinámica de integración, ya que su rehabilitación aún es lenta y de forzar los procesos podría resultar contraproducente.

La esperanza de Marcel Ruiz de aparecer en la lista definitiva de México para el Mundial 2026 sigue viva, ya que el interés de la Selección se mantiene en pie.