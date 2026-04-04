    Cruz Azul

    Historial de enfrentamientos entre Cruz Azul y LAFC de cara a los Cuartos de Final de Concacaf

    La Máquina se mide con los angelinos en la ronda de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Historial de enfrentamientos entre Cruz Azul y Los Angeles FC

    Cruz Azul y Los Angeles FC se enfrentan en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero no será la primera vez que lo hagan en esta ronda.

    Y es que fue en el 2020 cuando en un atípico torneo de Concacaf disputado en Orlando se enfrentaron en partido único por el pase a las Semifinales donde Carlos Vela fue una de las figuras.

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    ANTECEDENTES ENTRE CRUZ AZUL Y LOS ANGELES FC

    La única ocasión en la que se han visto las caras Cruz Azul y el cuadro del LAFC fue en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup del 2020.

    Aquel partido se disputó en el Exploria Stadium a puerta cerrada debido a la pandemia y el resultado fue a favor de los angelinos.

    La Máquina se adelantó con gol de Yotún, pero por medio de Carlos Vela y Kwadwo Opoku el LAFC se impuso por 2-1 para avanzar a las Semifinales.

    ASÍ LLEGAN CRUZ AZUL Y LAFC A LOS CUARTOS DE FINAL

    Cruz Azul avanzó a la ronda de los Cuartos de Final al dejar e n el camino a Rayados de Monterrey por marcador de 4-3 en el global.

    Por su parte , Los Angeles FC se metieron entre os mejores ocho equipos tras superar de forma agónica al Alajuelense 3-2 en el global.

    Cruz Azul y LAFC se enfrentarán en el juego ida este martes 7 de abril en el Banc of California Stadium y la vuelta será el 14 en el estadio Cuauhtémoc.

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