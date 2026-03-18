concacaf champions cup Todos los equipos clasificados a Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup El camino hacia la siguiente edición del Mundial de Clubes continúa y estos son los clubes que superaron los Octavos de Final.

Video Resumen | Cruz Azul enfrentará a LAFC en Concachampions tras vencer a Monterrey

Cruz Azul se mantiene en la defensa del título en la Concacaf Champions Cup 2026 luego de superar los Octavos de Final tras eliminar a Monterrey e instalarse como uno de los equipos clasificados a los Cuartos de Final.

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Las llaves están definidas para los partidos de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup; La Máquina se medirá al cuadro angelino como la primer llave que se conoció este miércoles y jueves se sumarán el resto de los equipos.

Los partidos de Cuartos de Final del torneo de la Concacaf a nivel de clubes serán entre el 7 y 16 de abril rumbo a las Semifinales y Final que se definirán en mayo próximo.

Estos son los clubes clasificados a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026:

LAFC

Cruz Azul

Partidos de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup: