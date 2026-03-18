Todos los equipos clasificados a Cuartos de Final de Concacaf Champions Cup
El camino hacia la siguiente edición del Mundial de Clubes continúa y estos son los clubes que superaron los Octavos de Final.
Cruz Azul se mantiene en la defensa del título en la Concacaf Champions Cup 2026 luego de superar los Octavos de Final tras eliminar a Monterrey e instalarse como uno de los equipos clasificados a los Cuartos de Final.
En la primera jornada de actividad de los juegos de vuelta de Octavos de Final, también se sumó LAFC, club de la MLS del que ya es parte Carlos Vela como dueño y que eliminó al Alajuelense en Costa Rica.
Las llaves están definidas para los partidos de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup; La Máquina se medirá al cuadro angelino como la primer llave que se conoció este miércoles y jueves se sumarán el resto de los equipos.
Los partidos de Cuartos de Final del torneo de la Concacaf a nivel de clubes serán entre el 7 y 16 de abril rumbo a las Semifinales y Final que se definirán en mayo próximo.
Estos son los clubes clasificados a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026:
- LAFC
- Cruz Azul
Partidos de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup:
- Cruz Azul vs. LAFC
- Inter Miami/Nashville SC vs. América/Philadelphia Union
- Tigres/FC Cincinnati vs. Seattle Sounders/Vancouver Whitecups
- Toluca/San Diego FC vs. Mount Pleasant/LA Galaxy