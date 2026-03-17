    Alajuelense

    Alajuelense vs. LAFC EN VIVO por Vuelta de Octavos de Final Concacaf Champions Cup: goles, resumen y marcador

    Los angelinos viajan a Costa Rica con el marcador global empatado 1-1.

    Por:Juan Regis
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    Video Resumen | Alajuelense vs LAFC: Clasificación de último minuto para el LAFC

    El LAFC eliminó al Alajuelense de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con un golazo tardío de David Martínez.

    A los 4 minutos, Alajuelense abrió el marcador en un tiro de esquina accidentado con una serie de rebotes que Santiago van der Putten aprovechó para cabecear y mandar el balón al fondo de la red para el 2-1 global.

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    El panorama para LDA se tornó un poco gris al cuarto hora con la lesión de su defensa central Alexis Gamboa, quien tuvo que salir del partido para dar su lugar a Guillermo Villalobos.

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    El primer tiempo transcurrió sin muchas emociones con excepción de un remate de LAFC que parecía darle el empate de cara al descanso.

    Sería hasta la segunda parte, a los seis minutos, con el remate de Nathan Ordaz a pase Delgado en el área grande que el LAFC encontraba el empate y silenciar el Estadio Alejandro Morena Soto.

    Pero David Martínez tenía otros planes. Al minuto 92’, el venezolano se animó de larga distancia desde tres cuartos de cancha de LDA y, sin pensarlo mucho, sacó un poderoso zurdazo que se coló por el ángulo del arco de los ticos para el 1-2 definitivo que les dio el pase a Cuartos de Final con marcador final de 2-3.

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    DÓNDE VER EN VIVO ALAJUELENSE VS. LAFC DE CONCACAF CHAMPIONS CUP

    Previo a este compromiso en Costa Rica, el Alajuelense llega con triunfo de 3-0 sobre Pérez Zeledón con gol y asistencia del mexicano Ángel Zaldívar, además de otro tanto de Joel Campbell, ambos ex de la Liga MX.

    LAFC venció 2-0 de local a St. Louis City con un doblete de Mathieu Choinière este pasado sábado, ambos goles en los últimos 20 minutos del partido.

    • Fecha: Martes 17 de marzo del 2026.
    • Horario: 19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
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