¡Cincinnati sella su pase a siguiente ronda en Concacaf!
El equipo de la MLS confirma su poderío al golear 9-0 a Universidad O&M y acceder a la siguiente fase en Concacaf Champions Cup, donde enfrentará a Tigres.
18 minutos tardó Cincinnati en conseguir el primer gol ante Universidad O&M, pero después los goles cayeron como en cascada para terminar y golear 9-0 al equipo dominicano, en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.
En el partido de ida, Cincinnati consiguió cuatro tantos, por lo que no había que pisar el acelerador a fondo para seguir en el certamen. Kenji Mboma recibe el esférico y define de forma magistral.
El 2-0 diagonal matona que Gerardo Valenzuela la empuja a las redes al minuto 27. El tercero en el marcador un error defensivo, Gabriel Castillo la mete en su propio arco y el cuarto en los pies de Tom Barlow, quien recibe el esférico con toda la ventaja al minuto 35.
El joven Ademar Chávez tocó su primer balón y lo convirtió en gol para Cincinnati. Kenji Mboma Dem con escopetazo firmó el sexto y el séptimo de Stiven Jiménez.
El octavo fue por conducto de Alvas Powell con sólido remate de cabeza. El noveno de Stefan Chirilá.
Cincinnati enfrentará en la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup a Tigres.