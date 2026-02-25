    FC Cincinnati

    ¡Cincinnati sella su pase a siguiente ronda en Concacaf!

    El equipo de la MLS confirma su poderío al golear 9-0 a Universidad O&M y acceder a la siguiente fase en Concacaf Champions Cup, donde enfrentará a Tigres.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Cincinnati golea en Concacaf y enfrentará a Tigres

    18 minutos tardó Cincinnati en conseguir el primer gol ante Universidad O&M, pero después los goles cayeron como en cascada para terminar y golear 9-0 al equipo dominicano, en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Goleada histórica! Chirilá hace otro golazo para el noveno del Cincinnati
    1:22

    ¡Goleada histórica! Chirilá hace otro golazo para el noveno del Cincinnati

    Concacaf Champions Cup
    ¡Paren esto! Powell marca el octavo de Cincinnati
    1:19

    ¡Paren esto! Powell marca el octavo de Cincinnati

    Concacaf Champions Cup
    ¡Sigue la goleada de Cincinnati! Stiven Jiménez hace el séptimo
    1:26

    ¡Sigue la goleada de Cincinnati! Stiven Jiménez hace el séptimo

    Concacaf Champions Cup
    ¡Escopetazo de Kenji Mboma Dem! Set y partido para Cincinnati
    1:19

    ¡Escopetazo de Kenji Mboma Dem! Set y partido para Cincinnati

    Concacaf Champions Cup
    ¡Magistral definición de Ademar Chávez! Cincinnati 5-0
    1:24

    ¡Magistral definición de Ademar Chávez! Cincinnati 5-0

    Concacaf Champions Cup
    ¡Práctica de goleo para Cincinnati! Barlow hace el cuarto tanto de la noche
    1:26

    ¡Práctica de goleo para Cincinnati! Barlow hace el cuarto tanto de la noche

    Concacaf Champions Cup
    ¡Ya es goleada! Autogol de Castillo y Cinci ya lo gana por tres
    1:29

    ¡Ya es goleada! Autogol de Castillo y Cinci ya lo gana por tres

    Concacaf Champions Cup
    ¡Cincinnati aumenta su ventaja con gol de Gerardo Valenzuela
    1:18

    ¡Cincinnati aumenta su ventaja con gol de Gerardo Valenzuela

    Concacaf Champions Cup
    ¡Barlow deja escapar el primero para Cincinnati!
    1:22

    ¡Barlow deja escapar el primero para Cincinnati!

    Concacaf Champions Cup
    Cincinnati recibe a Universidad O&M en Concacaf ¡AQUÍ!
    0:30

    Cincinnati recibe a Universidad O&M en Concacaf ¡AQUÍ!

    Concacaf Champions Cup

    En el partido de ida, Cincinnati consiguió cuatro tantos, por lo que no había que pisar el acelerador a fondo para seguir en el certamen. Kenji Mboma recibe el esférico y define de forma magistral.

    El 2-0 diagonal matona que Gerardo Valenzuela la empuja a las redes al minuto 27. El tercero en el marcador un error defensivo, Gabriel Castillo la mete en su propio arco y el cuarto en los pies de Tom Barlow, quien recibe el esférico con toda la ventaja al minuto 35.

    El joven Ademar Chávez tocó su primer balón y lo convirtió en gol para Cincinnati. Kenji Mboma Dem con escopetazo firmó el sexto y el séptimo de Stiven Jiménez.

    El octavo fue por conducto de Alvas Powell con sólido remate de cabeza. El noveno de Stefan Chirilá.

    Cincinnati enfrentará en la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup a Tigres.

    Relacionados:
    FC Cincinnati

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX