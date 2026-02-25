FC Cincinnati ¡Cincinnati sella su pase a siguiente ronda en Concacaf! El equipo de la MLS confirma su poderío al golear 9-0 a Universidad O&M y acceder a la siguiente fase en Concacaf Champions Cup, donde enfrentará a Tigres.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Cincinnati golea en Concacaf y enfrentará a Tigres

18 minutos tardó Cincinnati en conseguir el primer gol ante Universidad O&M, pero después los goles cayeron como en cascada para terminar y golear 9-0 al equipo dominicano, en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup.

PUBLICIDAD

En el partido de ida, Cincinnati consiguió cuatro tantos, por lo que no había que pisar el acelerador a fondo para seguir en el certamen. Kenji Mboma recibe el esférico y define de forma magistral.

El 2-0 diagonal matona que Gerardo Valenzuela la empuja a las redes al minuto 27. El tercero en el marcador un error defensivo, Gabriel Castillo la mete en su propio arco y el cuarto en los pies de Tom Barlow, quien recibe el esférico con toda la ventaja al minuto 35.

El joven Ademar Chávez tocó su primer balón y lo convirtió en gol para Cincinnati. Kenji Mboma Dem con escopetazo firmó el sexto y el séptimo de Stiven Jiménez.

El octavo fue por conducto de Alvas Powell con sólido remate de cabeza. El noveno de Stefan Chirilá.