    FC Cincinnati

    ¡Cincinnati da sólido paso en Concacaf Champions Cup!

    Con tantos de Barlow, Denkey y doblete de Jabbari, Cincinnati derrota 4-0 al Universidad O&M de República Dominicana, en el encuentro de ida.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video Resumen | ¡Fiesta de goles en Dominicana! Cincinnati golea a Universidad O&M


    A unos días del inicio de la temporada regular de la MLS, Cincinnati aprovechó el partido de Concacaf Champions Cup para afinar detalles y este día derrotó 4-0 al Universidad O&M de República Dominicana.

    Cincinnati se tomó 12 minutos para abrir el marcador en Santiago de los Caballeros, diagonal matona y entre dos jugadores del equipo de la MLS, Tom Barlow impactó el esférico para el 0-1.

    Video ¡Cayó el primero! Barlow remata en una serie de rebotes y Cincinnati ya lo gana

    Potente disparo de Kevin Denkey desde afuera del área que el guardameta Omry Bello no logró controlar y se le fue entre las manos para el segundo del Cincinnati al minuto 33.

    Video ¡El oso de la semana! Disparo y gol de Denkey con ayuda del portero Universitario

    Bello evitó el tercero casi al finalizar el primer tiempo con estupenda atajada, tras potente disparo de Evander.

    Ayoub Jabbari tuvo en sus pies la posibilidad del tercer tanto, en el complemento, al fallar el cobro del tiro penal. Bello de nueva cuenta se vistió de héroe. Aunque minutos después lavó su error con tremendo disparo, imposible para el arquero del Universidad O&M.

    El propio Jabbari ampliaría la ventaja, al salir en línea y quedarse solo frente al guarmeta dominicano, para fusilarlo. El partido de vuelta se juega la próxima semana en Cincinnati, con una cómoda ventaja para el equipo de la MLS.

    Video ¡Doblete de Jabbari! Qué manera de conectar con una volea impresionante
