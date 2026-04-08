Toluca Alineaciones confirmadas de Toluca y Galaxy para el duelo de Concacaf Champions League Antonio Mohamed y Greg Vanney eligen a estos jugadores para el partido de ida de los Cuartos de Final.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Alineaciones confirmadas de Toluca y Galaxy para el duelo de Concacaf Champions League

Toluca recibirá al LA Galaxy en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, este duelo se vivirá en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos buscarán sacar ventaja en su casa para ir a Los Ángeles y firmar su boleto a la siguiente ronda, pero enfrente tendrán a un conjunto angelino que no pondrá las cosas fáciles en su visita a México.

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Así sale el cuadro de Toluca para este partido

Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

Así sale el cuadro de LA Galaxy para este partido

Marcinkowski, Yamane, Garces, Nelson, Yoshida, Cerrillo, Wynder, Gabriel Pec, Miller, Thommy y Klauss.

Horario: El Toluca vs. LA Galaxy de Concacaf Champions Cup comienza a las 23:06 tiempo del Este, 22:06 tiempo del Centro en Estados Unidos y 20:06 tiempo del Pacífico. En México es a las 21:06 tiempo del Centro.