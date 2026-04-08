    Toluca

    Alineaciones confirmadas de Toluca y Galaxy para el duelo de Concacaf Champions League

    Antonio Mohamed y Greg Vanney eligen a estos jugadores para el partido de ida de los Cuartos de Final.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Alineaciones confirmadas de Toluca y Galaxy para el duelo de Concacaf Champions League

    Toluca recibirá al LA Galaxy en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, este duelo se vivirá en el Estadio Nemesio Diez.

    Los Diablos Rojos buscarán sacar ventaja en su casa para ir a Los Ángeles y firmar su boleto a la siguiente ronda, pero enfrente tendrán a un conjunto angelino que no pondrá las cosas fáciles en su visita a México.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    ¡Otra vez Nahuel! Milagrosamente evita el empate al atajar con las piernas
    1:31

    ¡Otra vez Nahuel! Milagrosamente evita el empate al atajar con las piernas

    Concacaf Champions Cup
    ¡Se calientan los ánimos! Empujones entre jugadores de Tigres y el Sounders
    1:38

    ¡Se calientan los ánimos! Empujones entre jugadores de Tigres y el Sounders

    Concacaf Champions Cup
    ¡Hace erupción el Volcán! Golazo de Ozziel Herrera para el 1-0
    1:49

    ¡Hace erupción el Volcán! Golazo de Ozziel Herrera para el 1-0

    Concacaf Champions Cup
    ¡La voló Ángel Correa! Tigres se pierde desde los 11 pasos el 1-0
    5:02

    ¡La voló Ángel Correa! Tigres se pierde desde los 11 pasos el 1-0

    Concacaf Champions Cup
    ¡Gran reacción de Nahuel tras error de la defensa de Tigres
    1:37

    ¡Gran reacción de Nahuel tras error de la defensa de Tigres

    Concacaf Champions Cup
    Alineaciones confirmadas del Tigres vs. Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Alineaciones confirmadas del Tigres vs. Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    ¡Atajadón de Frei! El arquero de Seattle evita el primero de Tigres
    1:31

    ¡Atajadón de Frei! El arquero de Seattle evita el primero de Tigres

    Concacaf Champions Cup
    ¡Inicia la transmisión! Tigres vs. Seattle en Concacaf Champions Cup
    0:33

    ¡Inicia la transmisión! Tigres vs. Seattle en Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Toluca y el Nemesio Diez son factores en la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Toluca y el Nemesio Diez son factores en la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    América aterriza por precaución en Miami tras problemas en su avión
    1 mins

    América aterriza por precaución en Miami tras problemas en su avión

    Concacaf Champions Cup

    Así sale el cuadro de Toluca para este partido

    Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Nico Castro, Franco Romero, Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega y Paulinho.

    Así sale el cuadro de LA Galaxy para este partido

    Marcinkowski, Yamane, Garces, Nelson, Yoshida, Cerrillo, Wynder, Gabriel Pec, Miller, Thommy y Klauss.

    • Horario: El Toluca vs. LA Galaxy de Concacaf Champions Cup comienza a las 23:06 tiempo del Este, 22:06 tiempo del Centro en Estados Unidos y 20:06 tiempo del Pacífico. En México es a las 21:06 tiempo del Centro.
    • Dónde ver el Toluca vs. LA Galaxy de Concacaf Champions Cup: sigue la transmisión de este encuentro en Estados Unidos por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
    Relacionados:
    TolucaLA Galaxy

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Un hombre por semana
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX