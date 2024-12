Partidos de hoy domingo 29 de diciembre: mexicanos en Inglaterra y Chivas en acción

En los partidos de hoy domingo 29 de diciembre dos mexicanos pueden entrar en acción dentro de la actividad de la Premier League de Inglaterra y dos más en la Premiership de Escocia y a la espera de que debute César Garza con el Dundee FC.

Raúl Jiménez juega con Fulham en casa frente al Bournemouth, que también cuenta con un mexicano entre sus filas, Julián Araujo, pero quien se encuentra aún en rehabilitación por lesión.

Raúl Jiménez suma tres partidos consecutivos sin gol desde que marcó en el empate con Arsenal el pasado 8 de diciembre; ante Liverpool (2-2), Southampton (0-0) y Chelsea (ganó 1-2) se fue en blanco.

Edson Álvarez también puede tener minutos con West Ham luego de que en el Boxing Day pasado entrara de cambio en el triunfo por 0-1 ante Southampton. Los Hammers reciben al Liverpool, líder de la Premier League de Inglaterra 2024-2025.

PARTIDOS DE HOY DOMINGO 29 DE DICIEMBRE; UN MEXICANO PUEDE DEBUTAR

El Dundee FC se medirá al St. Mirren con Antonio Portales entre sus filas y con la posibilidad de que César Garza también tenga minutos de juego. St. Mirren es quinto en la Premiership de Escocia y llega con racha de tres victorias consecutivas.

La NFL, por su parte, continúa su actividad en la Semana 17, penúltima de la temporada regular y que tuvo juegos desde el miércoles pasado de Navidad, el Jueves por la Noche, este sábado por la tarde-noche y ahora el domingo en una semana que concluirá en el Monday Night entre Lions y 49ers.

Estos son los partidos que habrá hoy domingo 29 de diciembre de 2024:

PREMIER LEAGUE DE INGLATERRA



Leicester City vs. Manchester City, 8:30 H Centro

Crystal Palace vs. Southampton, 9:00 H Centro

Everton vs. Nottingham, 9:00 H Centro

Fulham vs. Bournemouth, 9:00 H Centro

Tottenham vs. Wolves, 9:00 H Centro

West Ham vs. Liverpool, 11:15 H Centro

PREMIERSHIP ESCOCIA



Celtic Glasgow vs. St. Johnstone, 9:00 H Centro

Motherwell vs. Rangers Glasgow, 9:00 H Centro

St. Mirren vs. Dundee FC, 9:00 H Centro

SERIE A ITALIA



Udinese vs. Torino, 5:30 Centro

Napoli vs. Venezia, 8:00 H Centro

Juventus vs. Fiorentina, 11:00 H Centro

AC Milan vs. AS Roma, 13:45 H Centro

PRIMEIRA LIGA PORTUGAL



Rio Ave vs. Nacional, 9:30 H Centro

SC Farense vs. Vitoria Guimaraes, 9:30 H Centro

Braga vs. Casa Pia, 12:00 H Centro

Sporting Lisboa vs. Benfica, 14:30 H Centro

COPA PACÍFICA MÉXICO



Tapatío vs. Atlas, 16:00 H Centro

Chivas vs. Leones Negros, 19:00 H Centro

NFL SEMANA 17



Colts vs. Giants, 12:00 H Centro

Jets vs. Bills, 12:00 H Centro

Titans vs. Jaguars, 12:00 H Centro

Raiders vs. Saints, 12:00 H Centro

Panthers vs. Bucs, 12:00 H Centro

Cowboys vs. Eagles, 12:00 H Centro

Dolphins vs. Browns, 15:05 H Centro

Packers vs. Vikings, 15:25 H Centro

Falcons vs. Commanders, 19:20 H Centro