"Vamos a ver. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. No se puede hacer algo así y decir simplemente: 'Me han castigado porque todo el mundo me odia'. No tienen problemas por culpa de nadie más que de ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer".