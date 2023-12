La UEFA , la FIFA , el sindicato futbolistas FIFPRO Europa, LaLiga y las asociaciones europeas de Clubes, Ligas y Aficionados , aseguraron este jueves que "no hay sitio para ningún tipo de Superliga en Europa " y que "el mérito deportivo es lo que cuenta".

Después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señalara que la UEFA y la FIFA abusaron de "posición dominante" en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de fútbol, el United, uno de los clubes fundadores de la competición, aseguró que su posición no ha cambiado y que no se unirán a la Superliga.

"Nuestra posición no ha cambiado. Estamos completamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y en cooperar con la UEFA, la Premier League y el resto de clubes de la ECA para el desarrollo del fútbol europeo", dijo el United en un comunicado.

"La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada", compartió el club en su página web.