"Bueno, sinceramente, no pienso en eso, solo me centro en estar en mi mejor nivel, en marcar goles, en hacer todo para mi equipo y después de eso, nunca se sabe ", señaló el jugador para Los Angeles Times.

"Sinceramente no lo sé (quedarse en Los Ángeles), estoy abierto a todo. Creo que lo más importante es con quién estás. Si tengo a mi familia cerca, si siento que tengo un par de amigos, no importa donde estés. No importa si es Estados Unidos o México. Siempre he dicho que quiero estar algún día en Australia y nunca he estado en Australia, no tengo amigos ahí, pero quizá vivamos en Australia dentro de unos años, nunca se sabe", dijo.