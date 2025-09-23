Video ¡Nunca cambies! Épica reacción de Carlos Vela al homenaje de un fan del LAFC

Carlos Vela mostró una vez más su peculiar personalidad durante el homenaje que el LAFC le rindió el fin de semana en el BMO Stadium.

En algún punto de la ceremonia para honrar la carrera del exseleccionado nacional, las cámaras del estadio enfocaron a un ferviente seguidor del club angelino quien aprovechó la ocasión para presumir un tatuaje en su pierna derecha.

La obra de arte era nada más y nada menos que Carlos Vela festejando con el uniforme del equipo, pero el momento se hizo viral cuando las cámaras enfocaron rápidamente al exjugador mexicano para cachar su reacción.

La respuesta de este rompió las redes, ya que en lugar de agradecer o aplaudir la lealtad del fan, Carlos Vela hizo un gesto de '¿estás loco?' provocando las risas en el estadio.