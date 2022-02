Ancelotti reconoce que Real Madrid "no tiene un jugador de la calidad de Benzema"

“Es verdad que no hemos jugado con un delantero centro, no tenemos jugadores que tienen la calidad de Karim, que ayuda en la posición, podía pasar con Asencio, Rodrygo, Isco, el plan no ha cambiado, hemos intentado con la salida del balón desde atrás, no fuimos limpios como en juegos anteriores y nos creó más dificultad en crear oportunidades claras”, comentó en conferencia de prensa tras el choque en San Mamés.