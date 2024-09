Al fallar su disparo el equipo estadounidense reclamó ese adelantamiento a los árbitros al considerar que influyó en el disparo, sin embargo, bajó el reglamento, el penal no tenía que ser repetido como algunos pensaban.

“Establece que si el portero se adelanta, o que no tiene uno de los pies en la linea, pero no toca la pelota o no influye en el descenlace de la ejecución es completamete válido”, mencionó Vaca.