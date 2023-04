Brian Fernández reveló “amor” por Diego Cocca y su lucha por superar adicción a drogas

“Estuve evaluando en los últimos días empezar con un tratamiento psicológico. Es lo que mi familia me está pidiendo. Soy una persona muy desconfiada. No es por nada, pero me ha tocado estar en charlas con psicólogos en las cuales que después me he enterado que han hablado con distinta gente, entonces a mí me cuesta entrar en confianza", contó el exatacante de los Rayos, que también fue apartado de Ferro Carriel Oeste y Deportivo Madryn, los dos clubes previos a su fichaje por Colón.