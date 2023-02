Barcelona tiene la sombra del escándalo del 'Calciopoli', ¿sufrirá descenso?

Después de que se revelaran los pagos del Barcelona a Enríquez Negreira, las investigaciones podrían abrirse, sobre todo con posibles consecuencias deportivas que implicarían castigos similares a la Jueventus; no obstante, en el caso catalán, se trata de momento solo de un acuerdo entre no más de dos partes, reconocido y documentado por ambas y que, de momento, no prueba que esto incidiera en designaciones arbitrales.