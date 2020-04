Los equipos del Ascenso MX que seguro no recuerdas

El Ascenso MX , antes Primera División A , tuvo a innumerables equipos y no todos recordados, ya sea por su efímero paso, por falta de arraigo o nula tradición.

En esta vorágine de cambios de nombre y plazas, hay clubes que muy posiblemente no se recuerdan tanto como las instituciones de mayor abolengo como Zacatepec, Correcaminos o Yucatán. A continuación, un recuento de algunos de esos equipos.

“El Llanito”, así se llamaba el estadio del Cihuatlán, equipo que representaba una localidad cercana a Barra de Navidad, en Jalisco. Con solo 4000 espectadores de capacidad, “El Llanito” fue sede de este equipo que logró el ascenso por la vía deportiva en 2002, aunque no duró mucho en el circuito de plata ya que su franquicia pasaría a formar la de otro equipo en el Pacífico, pero más al norte: Dorados.

Guanajuato es uno de los estados más futboleros del país, con tradición sobre todo en sus tres grandes ciudades (León, Celaya e Irapuato), pero en el camino existente entre las metrópolis de la cajeta y la fresa está Salamanca, justo por donde José Alfredo Jiménez dijo que no se pasara en una de sus legendarias canciones, pero a final de cuentas, una franquicia en Celaya no hizo caso al popular cantautor y decidió recorrer unos pocos kilómetros para asentarse en una de las seis ciudades que cuentan con refinería en México y, de esta forma, revivir a los Petroleros. En todo este listado, fue el equipo que más duró ya que desde 2005, enganchó con la afición, incluso disputó Finales pero, en 2009, acabó por trasladarse a otra localidad del Bajío, pero en Michoacán: La Piedad.

Cajeme, en Sonora, es prácticamente un territorio virgen para el futbol, inexplorado, aunque ofrece varias bondades económicas para buscar suerte. Eso se pensó cuando, en 2004, Tlaxcala emigró a Ciudad Obregón para dar origen a los Pioneros. No obstante, el Valle del Yaqui no fue un terreno tan fértil para el balompié y acabó por mudarse a Tijuana y, después, a Sinaloa para crear la época de los “Dorados alternos” al conjunto de Culiacán (primero en la ciudad fronteriza y, después, en Mazatlán).

El Clausura 2004 no fue un torneo fácil para el Inter Riviera Maya que, con el certamen ya iniciado, cambió su nombre y sede para esa localidad en las Altas Montañas de Veracruz. Pero eso no fue todo ya que, ante la inminencia de la mudanza, el Estadio Rafael Murillo Vidal de la ciudad de los 30 caballeros no estuvo listo a tiempo, lo que hizo que los ya rebautizados Azucareros tuvieran que jugar en la Ciudad de México algunos partidos. Finalmente, Córdoba vivió muy pocos juegos en el Murillo Vidal antes de una nueva mudanza de este equipo, ahora a Colima.