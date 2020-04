“Me tocó en Dorados, salimos campeones y no me pagaron nunca. Tapachula me quedó debiendo y son cosas que después entiendes el por qué no se pueden establecer esas instituciones. Se pudieron saldar algunos aspectos, pero otros no. Los premios por ser campeón nunca aparecieron (con Tapachula). Igual con Dorados, del título de campeón no hubo nada. Le debían del ascenso anterior a los jugadores y eso generaba incertidumbre en los planteles”, dijo en entrevistas con ESPN.