¡Deleite puro! Los grandes partidazos de la semana

La agenda deportiva tendrá grandes emociones del 12 al 17 de enero de este 2021 con partidos importantes en la Liga MX, la Premier League, la Serie A, la Copa Libertadores y la actividad de la NFL.

El deporte no se detiene a lo largo del planeta en este inicio de año y en TUDN te damos a conocer cuáles son los juegos más llamativos de esta semana que acaba de empezar.

MARTES 12 DE ENERO

Arrancará una jornada más de LaLiga de España y la Premier League donde destacan los partidos entre Atlético de Madrid vs. Sevilla y Wolves vs. Everton.

En la Copa Libertadores se conocerá al primer finalista de la justa de la Conmebol, donde River Plate tratará de dar vuelta al 3-0 en contra en la ida en Argentina al meterse a territorio brasileño.

Comenzará una nueva edición de la Liga de Expansión MX con los patidos Celaya vs. Tepatitlán y Pumas Tabasco vs. Tapatío.

Cargando Video... ¡Chivas no sabe ganar en J1! Tiene 4 triunfos en 20 juegos inaugurales

MIÉRCOLES 13

Habrá partidos en la Premier League de Inglaterra, la Supercopa de España y la Coppa Italia donde destacan los partidos: Manchester City vs. Brighton & Hove Albion, Fiorentina vs. Inter de Milán y el Real Sociedad vs. Barcelona.

Sin olvidar que también habrá actividad de jugadores mexicanos y de Team USA en los partidos del Napoli vs. Empoli con Hirving Lozano y la Juventus vs. Genoa con Weston McKennie.

En Francia se jugará una edición más del Clásico de la Ligue 1 de Francia entre PSG vs. Marsella y en Conmebol se conocerá al último finalista de la Copa Libertadores entre Santos y Boca Juniors.

JUEVES 14

El Arsenal buscará mantener la buena racha que lleva cuando se enfrente al Crystal Palace, en Holanda habrá acción de la Eredivisie con el Twente vs. Ajax, donde quizá juegue Edson Álvarez.

En el otro compromiso de la Supercopa de España, el Real Madrid se medirá al Athletic Club y comenzará una jornada más de la Liga MX Femenil con el partido entre Cruz Azul y León.

Cargando Video... Messi encabeza lista del Barça para las semifinales de la Supercopa de España

RECUERDA QUE CASI TODOS LOS PARTIDOS DE LA LIGA MX LOS PUEDES SEGUIR A TRAVÉS DE TUDN.

VIERNES 15

La Jornada 2 de la Liga MX se pone en acción con los partidos Necaxa vs. Atlético de San Luis y Juárez vs. Tijuana, ambos cotejos los podrás ver por la señal de TUDN.

También se jugará el clásico romano en la Serie A cuando la Lazio sea local frente al AS Roma en el Olímpico. La Bundesliga iniciará una nueva fecha con el encuentro entre Unión Berlín ante Bayer Leverkusen.

SÁBADO 16

Gran actividad para el fin de semana en todo el mundo donde se jugará una nueva ronda de la Copa del Rey, la Premier League abrirá el telón nuevamente y en Italia la Serie A tendrá triple cartelera.

La NFL pondrá en acción los juegos de Ronda Divisional cuando se midan Los Angeles Rams vs. Green Bay Packers y Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills.

Sin embargo, los reflectores estarán de nueva cuenta en la Liga MX cuando Chivas enfrente a Toluca y Monterrey al América, en los dos partidos más llamativos de la jornada.

DOMINGO 17

El domingo se paralizará el mundo con dos grandes clásicos europeos, en Inglaterra se medirán Liverpool vs. Manchester United en Anfield Road, mientras que en Italia jugarán Inter vs. Juventus en San Siro.

La triple cartelera de la Liga MX ofrecerá el Pumas vs. Mazatlán FC, Santos vs. Tigres y Querétaro vs. Atlas.

Finalmente se completará el cuadro de las Finales de Conferencia en la NFL con los partidos Cleveland Browns vs. Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers vs. New Orleans Saints.