Se jugaban los últimos instantes del duelo cuando la portera de Tigres Ofelia Solís cometió un grave error al no poder controlar un balón que parecía de rutina y que dejó a merced de una rival, a la que arrolló dentro del área cuando intentó corregir su yerro.

La silbante no dudó en marcar la pena máxima, pero Carolina Jaramillo no la pudo convertir al estrellar su cobro desde los once pasos en el larguero, dejando escapar así la mejor oportunidad de darle la victoria a las Chivas.