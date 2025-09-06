    Liga MX Femenil

    Técnico de Toluca es hospitalizado en pleno partido vs. Pumas de Liga MX Femenil

    Patrice Lair tuvo problemas de salud y fue retirado en carrito del Estadio Olímpico Universitario.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡De miedo! DT de Toluca es hospitalizado en pleno duelo ante Pumas

    Toluca venció 1-2 a Pumas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil en un partido agridulce para las Diablas Rojas que se quedaron sin su entrenador, el francés Patrice Lair.

    En pleno partido, que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario, el técnico del Toluca tuvo que ser retirado de los banquillos en carrito por problemas de salud y no pudo terminar de dirigir el encuentro.

    La Liga MX Femenil comunicó que Patrice Lair “presentó molestias”, por lo que, “priorizando su salud, fue trasladado al hospital para recibir atención y revisión médica”.

    El partido lo terminó dirigiendo su auxiliar, Shirley Cruz, quien en conferencia de prensa informó que el estratega europeo de 64 años se encuentra estable.

    “Lo que nos han dicho es que está en el hospital, está estable, pero que todavía tienen que hacer unos análisis de lo que le ocasionó la recaída que tuvo”, señaló.

    Toluca venció 1-2 a Pumas con un doblete de la francesa Eugénie Le Sommer; por las universitarias descontó la portuguesa Stephanie Ribeiro.

    Video Resumen | ¡Infierno en CU! Toluca derrota a Pumas en la Jornada 10

