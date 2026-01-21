    Liga MX Femenil

    Rayadas vs. Cruz Azul Femenil EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil

    Sigue la actividad de la Jornada 4 del campeonato femenino del futbol mexicano.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Golazazazo de Rayadas! ¡Lucía García impacta de 30 metros y clava un señor golazo!

    Rayadas vs. Cruz Azul Femenil es uno de los partidos más llamativos de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Más sobre Liga MX Femenil

    Toluca vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil
    1 mins

    Toluca vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    América anuncia renovaciones con torneo ya en marcha
    1 mins

    América anuncia renovaciones con torneo ya en marcha

    Liga MX Femenil
    Resumen | América da show y aplasta a Necaxa en la Liga MX Femenil
    9:12

    Resumen | América da show y aplasta a Necaxa en la Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Goleada brutal del América! ¡Doblete de Pineda y ya son SEIS vs. Necaxa!
    1:29

    ¡Goleada brutal del América! ¡Doblete de Pineda y ya son SEIS vs. Necaxa!

    Liga MX Femenil
    ¡Manita del América! Primer balón que toca y Pineda pone el 5-0 vs. Necaxa
    1:17

    ¡Manita del América! Primer balón que toca y Pineda pone el 5-0 vs. Necaxa

    Liga MX Femenil
    ¡Joya de gol! Nancy Antonio pone el 4-0 del América desde el tiro libre
    1:17

    ¡Joya de gol! Nancy Antonio pone el 4-0 del América desde el tiro libre

    Liga MX Femenil
    ¡Goleada del América! Asistencia de Gaby García y Súper-Ki anota el 3-0
    1:16

    ¡Goleada del América! Asistencia de Gaby García y Súper-Ki anota el 3-0

    Liga MX Femenil
    ¡Enganche y zurdazo! Montse Saldívar dobla la ventaja de América vs. Necaxa
    1:23

    ¡Enganche y zurdazo! Montse Saldívar dobla la ventaja de América vs. Necaxa

    Liga MX Femenil
    ¡Del Atleti al América! Así fue el primer gol de Gaby García en Liga MX Femenil
    1:16

    ¡Del Atleti al América! Así fue el primer gol de Gaby García en Liga MX Femenil

    Liga MX Femenil
    ¡Inicia la transmisión! América vs. Necaxa de la Liga MX Femenil en directo AQUÍ
    0:31

    ¡Inicia la transmisión! América vs. Necaxa de la Liga MX Femenil en directo AQUÍ

    Liga MX Femenil

    PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX FEMENIL

    PUBLICIDAD


    Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.

    • Pachuca 7-0 Puebla
    • Atlético de San Luis 0-2 América
    • Tijuana 1-2 Juárez
    • Necaxa vs. Pumas
    • Santos vs. León
    • Chivas vs. Querétaro
    • Rayadas vs. Cruz Azul
    • Mazatlán vs. Atlas.
    Relacionados:
    Liga MX Femenil

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX