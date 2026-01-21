Liga MX Femenil Rayadas vs. Cruz Azul Femenil EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Liga MX Femenil Sigue la actividad de la Jornada 4 del campeonato femenino del futbol mexicano.

Video ¡Golazazazo de Rayadas! ¡Lucía García impacta de 30 metros y clava un señor golazo!

Rayadas vs. Cruz Azul Femenil es uno de los partidos más llamativos de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

PARTIDOS DE JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX FEMENIL

Esta es la cartelera de partidos que se tienen este día.