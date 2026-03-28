    Liga MX Femenil

    ¡De última hora! Pumas Femenil rompe mala racha tras vencer a León

    Las auriazules se repusieron de una desventaja y un penalti fallado para romper su mala racha.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Resumen | Pumas viene de atrás y ‘caza’ a la Fiera en CU

    Pumas Femenil se repuso de un marcador adverso y un penalti fallado y derrotó de último minuto a León 2-1 en partido de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil. Con esto terminó su mala racha de cinco partidos sin ganar que le devuelven la esperanza de clasificar a la Liguilla.

    Desde el minuto 1 las Pumas pudieron haberse ido al frente con un penalti en su favor, pero Nayeli Bolaños, la encargada de cobrar, erró la pena máxima desperdiciaron la opción.

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    La primera parte mantuvo las posibilidades para ambas escuadras y esta vez fueron las porteras Wendy Toledo y Natalia Acuña quienes evitaron la caída de su marco a disparos de jugadoras como Angelina Hix o Rubí Soto.

    Ya en la segunda parte fueron las esmeraldas quienes abrieron el marcador. Al minuto 60 la defensa de Pumas no pudo despejar en un pase al área y el balón le quedó botando a Rubí Soto quien no desaprovechó la oportunidad para vencer a Toledo.

    El empate no tardó mucho en llegar y fue en el minuto 74 que Wendy Bonilla recibió un pase desde el lado derecho del área grande para vencer a la portera esmeralda.

    Cristina Torres le da la victoria a Pumas Femenil de último minuto

    Ya en el tiempo de compensación y cuando parecía que el juego se iría empatado, Wendy Toledo despejó largo y puso una asistencia para Cristina Torres quien se adelantó a las defensas y definió ante la salida de la portera rival.

    ¿Cuál es el siguiente partido de Pumas Femenil?

    Con este resultado, Pumas Femenil se coloca de momento en el puesto 10 de la tabla general de la Liga MX Femenil y en su siguiente partido se enfrentará a Rayadas en una visita que luce complicada para las capitalinas.

    En tanto que León Femenil, jugará ante Toluca en casa en donde buscarán dar la sorpresa.

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