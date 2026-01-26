Liga MX Femenil Charly Corral brilla con hat-trick y Pachuca hunde al Necaxa en Liga MX Femenil Las Tuzas sumaron su cuarto triunfo en cinco salidas y quedan a un punto del trio de equipos que están en la cima del Clausura 2026



Charlyn Corral brilló y el Pachuca goleó por 0-6 al Necaxa este lunes 26 de enero en el Estadio Victoria, un duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las Tuzas sumaron su cuarto triunfo en cinco salidas y quedan a un punto del trio de equipos que están en la cima del Clausura 2026

Abril Fragoso abrió el marcadorpara las Tuzas a los 20 minutos y Chinwendu Ihezuo aumentó la cuenta apenas seis minutos después.

A los 29 apareció la figura de Charlyn Corral para marcar el 3-0 y el primer de sus tres goles, pues en ls segundo mitad anotó el quinto y sexto tanto que sellaron el contundente triunfo de las visitantes. Abril Fragoso marcó el 4-0 poco antes del descasno.

Pachuca, que llegaba a Aguascalientes en un gran momento tras golear 7-0 a Querétaro, se confirmó como una de las ofensivas más peligrosas del certamen y con la victoria se mantuvo en la parte alta de la tabla.

En contraste, Necaxa atraviesa un inicio complicado y ocupa el último lugar de la clasificación, por lo sigue urgido de sumar puntos y comenzar a revertir su situación en el torneo.

RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2026 LA LIGA MX FEMENIL

América se mantiene como líder del Clausura 2026 y confirma su poder ofensivo tras golear 4-0 a Mazatlán, mientras Tigres y Pumas también respondieron con victorias que las mantienen en la parte alta de la tabla. Las Amazonas remontaron para vencer 3-1 al Atlas y recuperar protagonismo, y las universitarias superaron 1-0 a Santos para colocarse como sublíderes. En contraste, Puebla, Necaxa y Querétaro continúan sin sumar puntos en lo que va del torneo.