    Liga MX Femenil

    Charly Corral brilla con hat-trick y Pachuca hunde al Necaxa en Liga MX Femenil

    Las Tuzas sumaron su cuarto triunfo en cinco salidas y quedan a un punto del trio de equipos que están en la cima del Clausura 2026

    Por:Jaime Bernal
    Video Resumen | ¡Ni sus luces! Pachuca golea a Necaxa

    Charlyn Corral brilló y el Pachuca goleó por 0-6 al Necaxa este lunes 26 de enero en el Estadio Victoria, un duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Liga MX Femenil

    Abril Fragoso abrió el marcadorpara las Tuzas a los 20 minutos y Chinwendu Ihezuo aumentó la cuenta apenas seis minutos después.

    A los 29 apareció la figura de Charlyn Corral para marcar el 3-0 y el primer de sus tres goles, pues en ls segundo mitad anotó el quinto y sexto tanto que sellaron el contundente triunfo de las visitantes. Abril Fragoso marcó el 4-0 poco antes del descasno.

    Pachuca, que llegaba a Aguascalientes en un gran momento tras golear 7-0 a Querétaro, se confirmó como una de las ofensivas más peligrosas del certamen y con la victoria se mantuvo en la parte alta de la tabla.

    En contraste, Necaxa atraviesa un inicio complicado y ocupa el último lugar de la clasificación, por lo sigue urgido de sumar puntos y comenzar a revertir su situación en el torneo.

    RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DEL CLAUSURA 2026 LA LIGA MX FEMENIL

    América se mantiene como líder del Clausura 2026 y confirma su poder ofensivo tras golear 4-0 a Mazatlán, mientras Tigres y Pumas también respondieron con victorias que las mantienen en la parte alta de la tabla. Las Amazonas remontaron para vencer 3-1 al Atlas y recuperar protagonismo, y las universitarias superaron 1-0 a Santos para colocarse como sublíderes. En contraste, Puebla, Necaxa y Querétaro continúan sin sumar puntos en lo que va del torneo.

    En el resto de la Jornada 5, Tijuana se impuso 3-2 al Atlético de San Luis como visitante, FC Juárez y Cruz Azul dividieron unidades con empate 1-1, mientras que Chivas reaccionó tras ir abajo en el marcador para vencer 3-1 a Puebla como visitante.

    Relacionados:
    Liga MX FemenilLiga MX Femenil (Clausura)

