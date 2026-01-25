    Liga MX Femenil

    América golea a Mazatlán y momentáneamente es líder de la Liga MX Femenil

    Las Águilas ligaron su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡Gol del América! ¡Irene Guerrero aparece entre tres defensoras cañoneras y pone el primero para las Águilas!

    América ligó su tercera victoria consecutiva al golear por marcador de 4-0 al cuadro de Mazatlán en partido que se diputó en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

    De la mano de Irene Guerrero las Águilas tomaron momentáneamente el liderato al llegar a 13 puntos en el torneo.

    América se puso al frente muy temprano en el partido c on gol de la mediocampista español que definió sin problemas tras un centro de Kiana Palacios por el costado derecho a los 8 minutos.

    Al 23', Gabiela García cerró la pinza luego de un centro de Lueebert para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 2-0 sobre Mazatlán que nostraba nada al frente.

    Video ¡Gol del América! ¡Gaby García otra vez se muestra en el partido y la venezolana pone el 2-0!

    Ya en la segunda parte, América firmó la golada con goles de Monste Saldívar e Irene Guerrero.

    El gol de Saldívar llegó a los 58 minutos luego de que la mexicana y la española se unierán con un gran jugada colectiva que definió la atacante del América para el 3-0

    Video ¡Gol de las Águilas! Montse Saldívar termina un jugadón brutal que armaron desde fuera del área

    Y fue al 71' cuando Guerrero, desde el punto penal, firmó su doblete en el partido para sellar el triunfo de 4-0 sobre Mazatlán y así ligar una nueva victorias el equipo dirigido por Ángel Villacampa.

    Con la victoria la Águilas llegaron a 13 unidades, mientras que Mazatlán se quedó con siete puntos. El próximo compromiso del América será frente a Pumas y las Cañoneras recibirán a Necaxa.

    Video ¡Cayó el cuarto del América! Penalazo muy claro e Irene Guerrero hace efectiva la pena máxima
