Liga MX Femenil América golea a Mazatlán y momentáneamente es líder de la Liga MX Femenil Las Águilas ligaron su tercera victoria consecutiva en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

América ligó su tercera victoria consecutiva al golear por marcador de 4-0 al cuadro de Mazatlán en partido que se diputó en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes como parte de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

De la mano de Irene Guerrero las Águilas tomaron momentáneamente el liderato al llegar a 13 puntos en el torneo.

América se puso al frente muy temprano en el partido c on gol de la mediocampista español que definió sin problemas tras un centro de Kiana Palacios por el costado derecho a los 8 minutos.

Al 23', Gabiela García cerró la pinza luego de un centro de Lueebert para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 2-0 sobre Mazatlán que nostraba nada al frente.

Ya en la segunda parte, América firmó la golada con goles de Monste Saldívar e Irene Guerrero.

El gol de Saldívar llegó a los 58 minutos luego de que la mexicana y la española se unierán con un gran jugada colectiva que definió la atacante del América para el 3-0

Y fue al 71' cuando Guerrero, desde el punto penal, firmó su doblete en el partido para sellar el triunfo de 4-0 sobre Mazatlán y así ligar una nueva victorias el equipo dirigido por Ángel Villacampa.

Con la victoria la Águilas llegaron a 13 unidades, mientras que Mazatlán se quedó con siete puntos. El próximo compromiso del América será frente a Pumas y las Cañoneras recibirán a Necaxa.