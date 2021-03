“Estoy muy feliz, muy agradecida. No me esperaba esto, significa mucho en mi carrera y en mi vida. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, estoy muy agradecida también con mis compañeras. Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero que no puedo relajarme. Realmente esto es un premio a todo lo que estoy haciendo, sobre todo a impulsarme y ser aún mejor, hay muchas cosas que trabajar para pensar en siempre ir por más", mencionó Alison, luego de recibir el galardón.

"Mi sueño más grande es jugar allá, es con las cosas que crecí desde que estaba pequeña. También mi sueño más grande es poder ejercer de arquitecta. Si me preguntas cuál es mi idea, es acabar la carrera y probar suerte afuera. No me he puesto a pensar en qué equipo me gustaría jugar o en alguna liga, pero estaría encantada en cualquiera que me diera la oportunidad de cumplir mi sueño. Me gusta conocer y viajar".