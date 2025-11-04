Liga MX Femenil lanza el movimiento “Un día para dar” con un accesorio integral

Video Fechas y horarios de Cuartos de la Liguilla de Liga MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil, en colaboración con Nike, anuncian el lanzamiento del movimiento “Un Día para Dar”, una iniciativa que busca el bienestar, la comodidad y el rendimiento de las jugadoras dentro y fuera de la cancha; además de contribuir a la sociedad mediante la acción de compartir, más allá del deporte.

Como parte de esta acción conjunta, a partir de este día, todas las futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil en la categoría Sub-19, recibirán un sport bra de Nike, diseñado específicamente para brindar soporte, comodidad y protección durante su desempeño deportivo.

El uso correcto de un sport bra ofrece beneficios significativos: reduce la tensión, evita molestias en hombros y espalda, y minimiza el impacto repetitivo sobre el tejido mamario. Asimismo, contribuye al mejor rendimiento deportivo, brindando el soporte necesario para entrenar y competir con mayor seguridad y confianza.

En línea con el espíritu solidario, la iniciativa también contempla entregar los sport bra, a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que se encuentran en proceso postoperatorio tras una cirugía de reconstrucción mamaria. Estudios han demostrado que esta prenda puede reducir el dolor y favorecer la recuperación, siendo una herramienta de apoyo crucial durante esta etapa.