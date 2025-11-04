Liga MX Femenil lanza el movimiento “Un día para dar” con un accesorio integral
La liga mexicana femenina y la marca deportiva estadounidense se unen para el diseño de un sport bra que brinda soporte, comodidad y protección.
La Liga BBVA MX Femenil, en colaboración con Nike, anuncian el lanzamiento del movimiento “Un Día para Dar”, una iniciativa que busca el bienestar, la comodidad y el rendimiento de las jugadoras dentro y fuera de la cancha; además de contribuir a la sociedad mediante la acción de compartir, más allá del deporte.
Como parte de esta acción conjunta, a partir de este día, todas las futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil en la categoría Sub-19, recibirán un sport bra de Nike, diseñado específicamente para brindar soporte, comodidad y protección durante su desempeño deportivo.
El uso correcto de un sport bra ofrece beneficios significativos: reduce la tensión, evita molestias en hombros y espalda, y minimiza el impacto repetitivo sobre el tejido mamario. Asimismo, contribuye al mejor rendimiento deportivo, brindando el soporte necesario para entrenar y competir con mayor seguridad y confianza.
En línea con el espíritu solidario, la iniciativa también contempla entregar los sport bra, a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que se encuentran en proceso postoperatorio tras una cirugía de reconstrucción mamaria. Estudios han demostrado que esta prenda puede reducir el dolor y favorecer la recuperación, siendo una herramienta de apoyo crucial durante esta etapa.
Con “Un Día para Dar”, la Liga BBVA MX Femenil y Nike reafirman su compromiso con el desarrollo integral de nuestras jugadoras, así como de las mujeres en el deporte; además de promover acciones que generen un impacto positivo en la sociedad, mostrando generosidad y solidaridad como parte del día a día.