Eva Espejo acusa al DT de América Femenil de ofender a sus jugadoras

Eva Espejo Monterrey head coach during the game America vs Monterrey, corresponding to day 03 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX Femenil, at Azteca Stadium, on January 24, 2022.



Eva Espejo Director Tecnico de Monterrey durante el partido America vs Monterrey, correspondiente a la Jornada 03 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX Femenil, en el Estadio Azteca, el 24 de Enero de 2022. Crédito: Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo