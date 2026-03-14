Liga MX Femenil América sale de ‘cacería’ y se lleva tres puntos en Liga MX Femenil Con doblete de Nancy Antonio, las Águilas derrotan 4-2 a León en la conclusión de la J11 de la Liga MX Femenil.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | América sale de ‘cacería y se lleva tres puntos en casa

Apenas el público se acomodaba en su asiento, cuando las Águilas movían el marcador en jugada de contragolpe, que culmina Nancy Antonio López con potente disparo desde afuera del área.

PUBLICIDAD

El segundo de la noche llegó en un sólido remate de cabeza de Geyse da Silva, quien remató sin marca para batir a la guardameta de León.

Antes de que concluyera la primera mitad, la Fiera tuvo premio a su esfuerzo y Valeria Razo, tras una serie de rechazos, se encuentra con el balón para batir a la guardameta de las Águilas.

El tercero de las Águilas se produce en otro contragolpe Geyse Da Silva estuvo cerca de doblete, que sí concretó Nancy Antonio, cuando León jugaba mejor.

En el cuarto colabora la arquera de León, Nicole Buenfil, quien no logra controlar el disparo de Jana Gutiérrez.

León reaccionó con doblete de Valeria Razo, pero el tiempo ya no le dio a la Fiera para seguir en el compromiso.