Liga MX Femenil Toluca le pasa por encima a los Pumas en Liga MX Femenil Las Diablas remontan y con cuatro goles en el complemento derrotan 4-2 a las Universitarias, en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

T arde de buenos goles los que se vivieron en el Nemesio Diez, en el triunfo de Toluca 4-2 sobre Pumas en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

Pumas se adelantó en el marcador con buena jugada de Stephanie Ribeiro, quien, en cobro de tiro de esquina, se acomodó el esférico y remató de espaldas al marco, en media chilena para batir a la guardameta del Toluca.

El encuentro por momentos se convirtió trabado en el medio campo, nulificando cada jugada de peligro, por parte de ambos equipos.

Las Diablas reaccionaron y lo hicieron de forma contundente al conseguir tres goles en el complemento. Kayla Fernández en el primer balón que tocó lo convirtió en gol, tras yerro defensivo de Pumas.

El 2-1 fue un golazo de Faustine Robert, quien visualizó en su mente el arco rival y sacó el disparo. El tercero muy similar al anterior, pero ahora por conducto de Eugenie Le Sommer.

Pumas reaccionaría con buen gol de Michelle González, pero en cobro de tiro de esquina, Brenda Díaz impactó de cabeza para el 4-2 en el marcador.