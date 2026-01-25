    Pumas Femenil

    Liga MX Femenil: Pumas vs. Santos RESUMEN goles y marcador Jornada 5 Clausura 2026

    Las universitarias sumaron su tercera victoria al hilo y se mantienen invictas.

    Por:Juan Regis
    Video Resumen | Pumas derrota a Santos y mantiene el invicto

    Pumas volvió a demostrar su gran arranque en el torneo Clausura 2026 de Liga MX Femenil al sumar su tercera victoria concesutiva ante Santos Laguna.

    Las Universitarias dominaron en toda la primera parte tomando la iniciativa para mantener el invicto en el torneo que hasta ese momento lucía con tres victorias y un empate.

    Las Laguneras mostraron resistencia en los primeros minutos, pero conforme el tiempo transcurrrió, el equipo visitante comenzó a dar señales de desgaste y desconcentración en sus tres cuartos de cancha.

    El primer gol de la tarde llegaría cerca del descanso, al minuto 35, con un pase largo desde la portería de Pumas que las centrales de Santos no midieron bien.

    Nayely Bolaños aprovechó el flojo marcaje de las defensas y el bote del balón para ganar la posesión en el área grande y anotar en dos tiempos el 1-0 definitivo en Ciudad Universitaria.

    Este resultado mantiene a Pumas motivado para el crucial y complicado juego de la Jornada 6, ante el acérrimo rival América, en calidad de visitante. Por su parte, Santos recibirá a Monterrey en La Laguna.

    Pumas Femenil Liga MX Femenil

