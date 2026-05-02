formula 1 Sergio Pérez arrancará en el puesto 21 en Miami tras una mala clasificación El piloto mexicano aceptó que cometió algunos errores durante la sesión, lo que resultó en su mala posición de arranque.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video La dupla Checo-Botas ya tiene nombres y es épico

Sergio Pérez no tuvo su mejor desempeño este sábado en la clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde arrancará desde la posición 21, la peor con Cadillac Formula 1 Team en lo que va de la presente campaña.

El mexicano había tenido una visible mejoría durante la carrera sprint que se disputó más temprano, pero en el segundo evento del día volvió a tener problemas con su auto, aunque en esta ocasión aceptó que la culpa fue suya.

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¿Qué le pasó a "Checo" Pérez en la clasificación?

Luego de la sesión, donde “Checo” quedó eliminado en la Q1, habló y detalló lo ocurrido para arrancar tan atrás en la parrilla de salida.

“Creo que tomamos un paso atrás, hicimos bastantes cambios, la clasificación también fue muy complicada. Me equivoqué en mi segunda vuelta, apreté el botón que no era de energía, no tuve energía para la segunda vuelta y en la última vuelta tuve algo en el motor que empezó a acelerarse cuando estaba atacando en la curva 14”, indicó.

Esta es la segunda ocasión en la que “Checo” inicia desde el sitio 21; la anterior fue en China, donde logró remontar hasta el puesto 15, aunque ahora en Miami el escenario podría ser más complicado por las condiciones climatológicas previstas.

“Fue un desastre la clasificación, pero fue bueno que probamos el auto. Mañana se espera lluvia”, agregó.

¿Quién se quedó con la pole position en Miami?

Andrea Kimi Antonelli se quedó con la posición de privilegio en un cierre audaz, donde superó a Max Verstappen, quien saldrá segundo, mientras que Charles Leclerc partirá desde el tercer lugar.

Esta es la tercera pole consecutiva para el piloto de Mercedes en lo que va de 2026 y la cuarta para el equipo, ya que en Australia quien se quedó con la posición de privilegio fue George Russell.

McLaren no pudo sostener su buen arranque de fin de semana: Lando Norris salvó el cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri arrancará desde el séptimo puesto.